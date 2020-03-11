ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في النرويج إلى 570 إصابة

أعلنت السلطات الصحية في ​النرويج​ عن ارتفاع الإصابات ب​فيروس كورونا​ إلى 570 إصابة مؤكدة. وكان قد أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا، انه "يمكن تصنيف فيروس كورونا كوباء عالمي، ويمكن تصنيف الفيروس كجائحة عالمية"، موضحاً ان "أزمة كورونا تمس كل القطاعات وليس الصحة فقط"، مشيراً الى "اصابة 118000 شخص بالفيروس في 114 دولة ووفاة 4291 شخصاً".

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