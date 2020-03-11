خارجية اميركا: كوريا الشمالية لم تتخذ خطوات لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أن "​كوريا الشمالية​ لم تتخذ خطوات موثوق بها لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق ​الإنسان​، وحتى نهاية عام 2019، لم تقم ​الحكومة​ بالإبلاغ عن الظروف التي أدت إلى وفاة أوتو وورمبيرالذي احتجزته السلطات ظلماً رهن الاعتقال بشكل غير عادل، والذي توفى بعد وقت قصير من إطلاق سراحه في عام 2017".

هذا وتتهم ​الولايات المتحدة​ كوريا الشمالية بـ"عمليات القتل، والاحتجاز خارج نطاق ​القضاء​، والظروف القاسية في معسكرات السجون، ووجود سجناء سياسيين، وتقييد حقوق المواطنين وحرياتهم، وفرض الرقابة على ​الإنترنت​ وحظرها، وتقييد حقوق ​العمال​ وغيرها من الانتهاكات".