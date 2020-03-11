خارجية اميركا: كوريا الشمالية لم تتخذ خطوات لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "كوريا الشمالية لم تتخذ خطوات موثوق بها لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وحتى نهاية عام 2019، لم تقم الحكومة بالإبلاغ عن الظروف التي أدت إلى وفاة أوتو وورمبيرالذي احتجزته السلطات ظلماً رهن الاعتقال بشكل غير عادل، والذي توفى بعد وقت قصير من إطلاق سراحه في عام 2017".
هذا وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بـ"عمليات القتل، والاحتجاز خارج نطاق القضاء، والظروف القاسية في معسكرات السجون، ووجود سجناء سياسيين، وتقييد حقوق المواطنين وحرياتهم، وفرض الرقابة على الإنترنت وحظرها، وتقييد حقوق العمال وغيرها من الانتهاكات".
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