سلطات الولايات المتحدة تعلن عن ألف إصابة بكورونا و 29 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية الأميركية عن ألف إصابة بكورونا و 29 حالة وفاة مؤكدة في البلاد.

وكانت قد أفادت أفادت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، يدرس إعلان تفشي ​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​ كارثة على المستوى الوطني، مؤكدةً أن الغرض من هذا الإجراء يكمن في الحصول على إمكانية لتخصيص أموال إضافية كبيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان قد أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا، انه "يمكن تصنيف فيروس كورونا كوباء عالمي، ويمكن تصنيف الفيروس كجائحة عالمية"، موضحاً ان "أزمة كورونا تمس كل القطاعات وليس الصحة فقط"، مشيراً الى "اصابة 118000 شخص بالفيروس في 114 دولة ووفاة 4291 شخصاً".