السلطات الاردنية: وقف استقبال الطرود البريدية من الدول الأكثر انتشاراً لفيروس كورونا

أعلنت دائرة الجمارك الاردنية، عن "وقف استقبال الطرود البريدية من الدول الأكثر انتشاراً لفيروس كورونا وهي إيران وإيطاليا، لبنان، الصين، العراق، وكوريا الجنوبية".
هذا وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر عن "إغلاق المعابر الحدودية مع الضفة الغربية، وحظر السفر إلى لبنان وسوريا بسبب فيروس كورونا"، موضحاً ان "الحكومة ستغلق المعابر البحرية مع مصر، وتوقف حركة الركاب مع العراق برا بسبب الفيروس أيضاً".
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