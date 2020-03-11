السلطات الاردنية: وقف استقبال الطرود البريدية من الدول الأكثر انتشاراً لفيروس كورونا

أعلنت دائرة ​الجمارك​ الاردنية، عن "وقف استقبال الطرود البريدية من الدول الأكثر انتشاراً ل​فيروس كورونا​ وهي ​إيران​ و​إيطاليا​، ​لبنان​، ​الصين​، ​العراق​، و​كوريا الجنوبية​".

هذا وأعلن ​وزير الصحة​ الأردني سعد جابر عن "إغلاق المعابر الحدودية مع ​الضفة الغربية​، وحظر السفر إلى ​لبنان وسوريا​ بسبب فيروس كورونا"، موضحاً ان "​الحكومة​ ستغلق المعابر البحرية مع مصر، وتوقف حركة الركاب مع العراق برا بسبب الفيروس أيضاً".

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