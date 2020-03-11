جنبلاط: اناشد وقف التجمعات بأي مكان وبأي حجة واعتماد سلام المشالحة

ناشد النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، "وقف أي تجمع في أي مكان وبأي حجة واعتماد سلام المشالحة بعيدا عن التقبيل والعناق والتذكير بإرشادات ​الوقاية​ يوميا عبر مكبرات الصوت في القرى والمدن".

وأكد النائب السابق "انها مسؤولية الجميع وفي هذا الصدد لا قيمة لأي سجال سياسي على الاطلاق .وحده التضامن الشعبي و الرسمي هو الأساس".