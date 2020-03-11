جنبلاط: اناشد وقف التجمعات بأي مكان وبأي حجة واعتماد سلام المشالحة

ناشد النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، "وقف أي تجمع في أي مكان وبأي حجة واعتماد سلام المشالحة بعيدا عن التقبيل والعناق والتذكير بإرشادات الوقاية يوميا عبر مكبرات الصوت في القرى والمدن".
وأكد النائب السابق "انها مسؤولية الجميع وفي هذا الصدد لا قيمة لأي سجال سياسي على الاطلاق .وحده التضامن الشعبي و الرسمي هو الأساس".
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