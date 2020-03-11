كنعان: الكلام عن ضرائب بهذه المرحلة في غير محلّه

أكد رئيس لجنة "المال والموازنة" النائب ​ابراهيم كنعان​ أن "​الوضع المالي​ والاقتصادي دقيق والتعثر ليس سهلاً وكنت اتمنى ان تقترن خطوة عدم سداد استحقاق اليوروبوندز مع خطة شاملة مع الدائنين ولكن الباب ليس مغلقاً والتفاوض يجب ان يبدأ اذا لم يبدأ بعد"، معتبرا أن "المطلوب من ​الحكومة​ تفاوض جدّي وليس شكلياً وكتكتل وازن نتابع ما يحصل ليكون موقفنا واقعياً وشفافاً ولا ينطلق من التأييد الأعمى لأي خطوة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت كنعان إلى أن "​لجنة المال والموازنة​ وفور انتهاء الاجراءات الصحية المرتبطة ب​الكورونا​ في ​مجلس النواب​ ستدعو الحكومة والجهات المصرفية لمعرفة ما يحصل في شكل دقيق على صعيد الخطة المطلوبة بعد اعلان عدم سداد استحقاق اليوروبوندز وهذه الخطة يجب ان لا تتأخّر"، مشيرا الى أنه "لست مع اجراءات ضريبية جديدة وهو موقف تكتل ​لبنان القوي​ ايضاً لأن الانكماش الاقتصادي وتراجع فرص العمل وتعثّر الشركات يتطلب خطة اقتصادية وخطوات اصلاحية والكلام عن ضرائب في غير محلّه بهذه المرحلة".