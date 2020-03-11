أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ​سيزار المعلوف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "ضرورة التكاتف بوجه التقصير والمرض واعتبارها فترة مؤقتة لنعود بها الى ذواتنا بعيداً عن التجمعات والمناسبات الاجتماعية".

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كانت هذه تفاصيل خبر سيزار معلوف: لنتكاتف بوجه التقصير والمرض ونعتبرها فترة مؤقتة نعود بها الى ذواتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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