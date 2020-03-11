جمالي: غريب أمر الحكومة التي لم تقرر وقف الرحلات إلا بعد اعلان وفيات

أشارت عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​ديما جمالي​ إلى أنه "غريب أمر هذه الحكومة التي لم تقرّر وقف الرحلات من و إلى ​إيران​، و​إيطاليا​ و ​الصين​، الا بعد الإعلان عن وفيات من جراء ​فيروس كورونا​ في بلدنا".

وفي تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، سألت جمالي: "ماذا ينتظر المسؤولون لإعلان حالة طوارئ عامة وشاملة؟ الى كم حالة وفاة يحتاجون ليعلنوها؟ هل يمكننا أن نفهم ماذا ينتظرون؟".