أشارت عضو كتلة المستقبل النائب ديما جمالي إلى أنه "غريب أمر هذه الحكومة التي لم تقرّر وقف الرحلات من و إلى إيران، وإيطاليا و الصين، الا بعد الإعلان عن وفيات من جراء فيروس كورونا في بلدنا".
وفي تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، سألت جمالي: "ماذا ينتظر المسؤولون لإعلان حالة طوارئ عامة وشاملة؟ الى كم حالة وفاة يحتاجون ليعلنوها؟ هل يمكننا أن نفهم ماذا ينتظرون؟".
كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: غريب أمر الحكومة التي لم تقرر وقف الرحلات إلا بعد اعلان وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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