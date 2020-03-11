حبيش: نعم لاعلان حالة الطوارئ لفترة محددة حماية لصحة الشعب اللبناني

لفت عضو "​كتلة المستقبل"​ النائب ​هادي حبيش​ في تصريح له على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، الى "ضرورة اعلان ​حالة الطوارئ​ لفترة محددة حماية لصحة ​الشعب اللبناني​". إضغط للمزيد

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