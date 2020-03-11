بلدية الغبيري: وقف عمل المقاهي والملاهي والملاعب والصالات لمدة أسبوعين

أصدرت ​بلدية الغبيري​ اليوم قراراً بوقف العمل لمدة أسبوعين في المقاهي والملاعب الرياضية وصالات الافراح ومحلات توزيع النرجيلة ومدن الملاهي للحد من تفشي انتشار ​فيروس كورونا​.

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