نفت إدارة شركة ABC في بيان، "الخبر الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اقفال مركزها التجاري في الأشرفية بسبب اغماء إحدى السيدات واحتجاز المواطنين داخل المجمع بانتظار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة"، مؤكدة أن "السيدة المذكورة كان قد أغمي عليها فجأة مما استدعى فورا طلب مساعدة الصليب الاحمر اللبناني الذي قدم لها الاسعافات الأولية اللازمة وكان سبب الاغماء يعود الى انخفاض في ضغط الدم".
وأوضحت الشركة ان "هذا التدبير يعود الى سلسلة التدابير الوقائية التي تقوم بها الادارة حالياً، ومنها عمليات التعقيم التي تتم بشكل يومي ومنتظم بحسب المعايير والارشادات العالمية المتبعة"، مشددة على أن "صحة زبائنها وموظفيها هي من صلب أولوياتها ولن توفر أية وسيلة لضمان سلامتهم وسلامة روادها كافة".
كانت هذه تفاصيل خبر ABC نفت اقفال مركزها بالاشرفية: تعرض سيدة للاغماء والسبب انخفاض ضغط الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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