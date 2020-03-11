جولة مفاجئة لوزير الزراعة على مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار بيروت

تفقد وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ يرافقه مدير عام الزراعة ​لويس لحود​ مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في مطار بيروت الدولي، وتأتي هذه الخطوة للتشديد في الاجراء المعتمدة من قبل ​وزارة الزراعة​ على البضائع المصدرة والمستوردة في المطار بعد انتشار فيروس كورونا عالمياً واتخاذ ​الحكومة اللبنانية​ سلسلة اجراءات وقائية متعلقة بالوقاية من هذا الفيروس.

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