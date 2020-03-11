كنعان: تكتل "لبنان القوي" لم يتعاط بالتشكيلات القضائية ونحن مع استقلالية القضاء

أكد رئيس لجنة "المال والموازنة" النائب ​ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، ان "الوضع المالي والاقتصادي دقيق والتعثر ليس سهلاً وكنت اتمنى ان تقرن خطوة عدم سداد استحقاق اليوروبوندز مع خطة شاملة مع الدائنين ولكن الباب ليس مغلقاً والتفاوض يجب ان يبدأ اذا لم يبدأ بعد، والمطلوب من الحكومة تفاوض جدّي وليس شكلياً وكتكتل وازن يتم متابعة ما يحصل ليكون الموقف واقعياً وشفافاً ولا ينطلق من التأييد الأعمى لأي خطوة".

ولفت كنعان، الى ان "​لجنة المال والموازنة​ وفور انتهاء الاجراءات الصحية المرتبطة بالكورونا في مجلس النواب ستدعو الحكومة والجهات المصرفية لمعرفة ما يحصل في شكل دقيق على صعيد الخطة المطلوبة بعد اعلان عدم سداد استحقاق اليوروبوندز وهذه الخطة يجب ان لا تتأخّر"، لافتاً الى انه "ليس مع اجراءات ضريبية جديدة، وهو موقف تكتل ​لبنان​ القوي ايضاً لأن الانكماش الاقتصادي وتراجع فرص العمل وتعثّر الشركات يتطلب خطة اقتصادية وخطوات اصلاحية والحكي عن ضرائب بغير محلّه في هذه المرحلة، فلبنان يحتاج لتمويل والامكانيات غير متوافرة محلياً على هذا الصعيد وبالتالي فالانفتاح على المؤسسات المالية الدولية ومنها ​صندوق النقد​ امر بديهي وسبل التعاون معه عديدة واعتقد ان كل الكتل تعيد نظرتها لهذه المسألة"، مشدداً على ان "تكتل ​لبنان القوي​ لم يتعاط ب​التشكيلات القضائية​ ونحن مع استقلالية ​القضاء​ ومع ان يمارس المعنيون بهذا الملف من مجلس القضاء الى وزيرة ​العدل​ و​رئيس الجمهورية​ دورهم بحسب ​الدستور​ والصلاحيات".