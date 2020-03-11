جمعية تجار زحلة: حملة وقائية في المدينة ولا إصابات بكورونا

بدأت ​جمعية تجار زحلة​ اليوم بحملةٍ وقائية إستباقية شملت معظم الأسواق التجارية في المدينة حيث تم رش وتعقيم معظم المحال من قبل فرق متخصصة.

وأكد رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعاده أنه لم يسجَّل في المدينة أي حالة حتى ​الساعة​، معتبراً أن حملة اليوم للتعقيم في الأسواق هي وقائية وإحترازية وإستباقية لما فيه صحة الزحالنة والزوار، مشيراً الى أنه من الممكن أن تكون هناك قرارات أخرى إذا تطورت الاوضاع الى الأسوأ الى حد الوصول الى إقفال الأسواق والإبقاء على الضروريات.