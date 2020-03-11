فارس: إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني إسحق جهانغيري بفيروس كورونا

أفادت وكالة "فارس" بإصابة النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى ب​فيروس كورونا​ المستجد.

ونشرت الوكالة لائحة تتضمن أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس، وجاء أبرزهم جهانغيري، ووزير ​الصناعة​ والتجارة الإيراني، رضا رحماني، و​وزير الثقافة​ و​السياحة​ علي أصغر مونسان، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وذكرت الوكالة أن كل المصابين يخضعون حاليا للحجر الصحي.