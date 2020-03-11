وزيرة العدل: لا احد يستطيع ان يضغط عليّ بموضوع التشكيلات القضائية

أكدت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، في حديث تلفزيوني، انه "فور وصول ​التشكيلات القضائية​ الى مكتبها قام البعض بشن حملة واسعة عليها، وطالبوها بإمضاء التشكيلات فوراً"، مشددة على انه "لا احد يستطيع ان يضغط عليها بموضوع التشكيلات القضائية، و​مجلس القضاء الاعلى​ يعلم هذا الامر جيداً، مع الاحترام الكامل للقانون، والحرص على استقلالية القضاء"، لافتة الى ان "وزير العدل ليس صندوق بريد ومن واجبه ان يقوم بالاطلاع والتدقيق واعطاء الملاحظات، والبعض يظن انها تدخل سياسي، ولكن هو في طبيعة الحال باب للتحسين".

واشارت نجم الى انها "وجهت كتاب لمجلس القضاء الاعلى، اعطت من خلاله الملاحظات"، متمنية "البحث بمشروع التشكيلات القضائية، وهو وسيلة لوصول ​الشعب اللبناني​ الى نتيجة ايجابية، ومن الصعب ان يصل احد الى المثالية للوصول الى افضل نتيجة بهذا الظرف الراهن"، متسائلة "كيف يمكننا ان نأتي بالاستثمارات الى البلد من غير الحصول على قضاء صالح ونزيه، وان نضرب بقوة ل​مكافحة الفساد​، واستعادة الاموال"؟.

وشددت نجم على انها "لم ولن نتدخل بتاتاً بموضوع الاسماء، وانا لست بمواجهة مع مجلس القضاء الاعلى، ولكن يجب الذهاب الى ابعد من هذا الامر، ومجلس القضاء هو من يضع الاسماء والملاحظة التي طرحتها تتعلق بالمعايير الموضوعة".