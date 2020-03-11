صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يحد من صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإعلان حرب على إيران.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي صوّت منتصف شباط الماضي على الحدّ من قدرة الرئيس الأميركي على مهاجمة إيران عسكرياً. وافق خلاله 55 عضواً في مجلس الشيوخ على مشروع القرار، بينهم ثمانية من أعضاء الحزب الجمهوري، مقابل معارضة 45 عضواً.
بالتوازي، كان مجلس النواب أقر بعدم إقدام ترامب على أيّ عمل عسكري ضدّ إيران من دون موافقة الكونغرس، وذلك برغم ترجيحات باستخدام الرئيس الأميركي الفيتو ضد القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب الأميركي يصادق على تشريع يحد من صلاحيات ترامب العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.