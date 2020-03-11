مجلس النواب الأميركي يصادق على تشريع يحد من صلاحيات ترامب العسكرية

صادق ​مجلس النواب الأميركي​ على مشروع قانون يحد من صلاحيات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، لإعلان حرب على ​إيران​.

وكان ​مجلس الشيوخ الأميركي​ صوّت منتصف شباط الماضي على الحدّ من قدرة الرئيس الأميركي على مهاجمة إيران عسكرياً. وافق خلاله 55 عضواً في مجلس الشيوخ على مشروع القرار، بينهم ثمانية من أعضاء الحزب الجمهوري، مقابل معارضة 45 عضواً.

بالتوازي، كان مجلس النواب أقر بعدم إقدام ترامب على أيّ عمل عسكري ضدّ إيران من دون موافقة ​الكونغرس​، وذلك برغم ترجيحات باستخدام الرئيس الأميركي الفيتو ضد القرار.