نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ينفي عبر النشرة الإشاعات عن توجه لإقفالها

نفى نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، عبر النشرة، الإشاعات عن توجه لإقفالها، مؤكداً الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، وداعيا لعدم التهافت بسبب الشائعات.
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