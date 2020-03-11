وزيرة الإعلام: الدولة لم تتقاعس في أزمة كورونا وإعلان حال الطوارىء منوط بالحكومة حصرا

اشار مكتب وزيرة الاعلام منال عبدالصمد في بيان له إلى أنه "ما أحوجنا الى حس المسؤولية في زمن الأزمات، وما أبعدنا عنه في بعض الاعلام. لقد هالنا ما رأيناه على بعض شاشات التلفزة المحلية من افتراء على ​الدولة​ واتهامها بالتقاعس، ودعوة الى اعلان حال الطوارئ"، مؤكدا أنه "لم تتقاعس الدولة في متابعة أزمة ​كورونا​ المستجدة والإحاطة بكل جوانبها، بشهادة العديد من السفراء الذين أبلغوا المسؤولين ال​لبنان​يين ان بلادهم اتخذت من اجراءات لبنان نموذجاً لاعتمادها".

وشدد البيان على أن "اعلان حال الطوارئ منوط حصرا ب​الحكومة​، وتحديدا بثلثي أعضائها، فكيف تعلن محطة تلفزيونية حال الطوارئ؟".