وزارة الصحة: تسجيل أول شفاء لحالة مصابة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت ​وزارة الصحة​ العامة عن أول حالة شفاء للمواطنة ر. ز. كانت مصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، وأدخلت الى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بتاريخ 20/2/2020، حيث تلقت العلاج، وغادرت بتاريخ اليوم بعد التأكد من شفائها التام.

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