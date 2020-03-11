شبكة تجنيس “إسرائيليين”..استئنافية الدار البيضاء تنطق بالحكم الأربعاء المقبل

انطلقت، اليوم الأربعاء، الجلسة الاستئنافية الثانية، في ملف شبكة “تزوير أوراق إدارية، من أجل تجنيس إسرائيليين”، إذ قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء إدخال الملف للمداولة، من أجل النطق بالحكم، يوم 18 مارس الجاري.

كما شهدت الجلسة ذاتها، اليوم، حضور جميع المتهمين، بالإضافة إلى تقديم هيأة دفاعهم دفوعاتها، حيث التمسوا البراءة لموكليهم.

وغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف كانت قد أدانت، في شهر دجنبر الماضي، 28 شخصا بالسجن النافذ، ما بين 6 أشهر، و6 سنوات، وذلك بعد متابعتهم في إطار شبكة “تزوير أوراق إدارية من أجل تجنيس إسرائيليين”.

Advertisements

وقضت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة في القضية، وهم زعيم الشبكة، اليهودي الديانة، وسيدتان، كانتا على علاقة به بـ 6 سنوات سجنا نافذا.

وأدانت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين، ضمنهم شخص من الديانة اليهودية، عثر بحوزته على ثلاث بطاقات وطنية، وجوازي سفر باسمه، بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما وزعت أحكاما متفاوتة على باقي المتهمين في القضية.

وفي مارس الماضي، أعلنت مديرية الأمن الوطني القبض على 28 شخصا في أوقات متفرقة، بينهم إسرائيليون في مدينتي الدارالبيضاء، ومراكش، يشتبه في تورطهم في تزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين “من أصول غير مغربية”، قصد الحصول على الجنسية المغربية.

