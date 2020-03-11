الدوري الأوروبي.. تأجيل مباريات إسبانية إيطالية بسبب فيروس “كورونا”

وليد لباب- صحافي متدرب
أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه سيقوم بشكل رسمي بتأجيل، مواجهتي إنتر ميلان ضد خيتافي، وروما ضد اشبيلية واللتان تندرجان ضمن منافسات الدوري الأوروبي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
الاتحاد الإسباني بدوره أعلن منذ لحظات عن تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا، للسبب نفسه، و يذكر أن المقابلة النهائية ستجمع أتليتكو بيلباو، وريال سوسيداد.
تأجيل المنافسات الكروية واحدة تلوى الأخرى، يوحي بأن المنافسات الكروية ستعرف شللا تاما في الأيام القادمة على مستوى العالم، وذلك مخافة ارتفاع عدد المصابين بسبب تجمعات الجماهير، خصوصا خلال المباريات ذات الطابع الدولي.
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