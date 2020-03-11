الملك يستقبل الأعضاء الجدد للمحكمة الدستورية

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، الأعضاء الأربعة الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي، أنه خلال هذا الاستقبال أدى الأعضاء الأربعة الجدد اليمين أمام الملك، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية. وسيشرعون في ممارسة مهامهم ابتداء من رابع أبريل 2020، تاريخ انتهاء مدة انتداب ثلث أعضاء المحكمة.

ويتعلق الأمر بكل من لطيفة الخال والحسين عبوشي: العضوين المعينين من قبل الملك، ومحمد علمي، العضو المنتخب من طرف مجلس النواب، وخالد برجاوي، العضو المنتخب من طرف مجلس المستشارين.

وحضر مراسيم هذا الاستقبال رئيس المحكمة الدستورية، سعيد إهراي، كما يتم هذا الاستقبال، طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما المقتضيات المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها.