عاجل.. منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا وباء عالميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، فيروس كورونا (كوفيد 19) وباء وذلك بعد انتشاره في أكثر من 60 دولة عبر العالم، وحصده لأرواح الألاف من الأشخاص.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس تفشى بسرعة، معربة عن قلقها لسرعة الانتشار وعدم محاربته بما يكفي.