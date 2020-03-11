تأجيل نهائي كأس الملك بإسبانيا بسبب فيروس “كورونا”

تقرر، رسميا، تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا إلى موعد لاحق بسبب انتشار فيروس “كورونا”، وذلك بعدما كان مقررا إجراؤه يوم 18 أبريل المقبل.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن رئيس الاتحاد بالجارة الشمالية للمغرب اجتمع برئيسي فريقي الأتليتيك وريال سوسييداد، وتم الاتفاق على تأجيل الموعد، الذي سيحتضنه ملعب مدينة إشبيلية، إلى تاريخ لاحق.
وشددت المصادر ذاتها على كون خوض المباراة النهائية أواخر شهر ماي المقبل يبقى خيارا مطروحا، ورهينا بمدى تحسن الأوضاع بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
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