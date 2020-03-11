كورونا: تعليق الدوام بمدرسة عرب الهزيل من الخميس لصباح الأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة عرب الهزيل، مساء اليوم الأربعاء، عن تعليق الدوام الدراسي غدا الخميس، وحتى صباح الأحد المُقبل، لإجراء بعض الخطوات الاحترازيّة بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت اللجنة في بيانها المُقتَضَب أن تعطيل الدوام الدراسي جاء "للتعقيم واتخاذ إجراءات الوقاية والأمان اللازمة".

وطالبت اللجنة "بلدية رهط الموقرة بأن تتولى عملية التعقيم فورا حتى تستأنف الهيئة التدريسية عملها صبيحة الأحد".

Advertisements

وجاء في البيان: "نحن أعضاء اللجنة اتخذنا تدابير الوقاية إيمانا منا بأن درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وكانت لجنتا الصحة المنبثقتان عن لجنة المتابعة واللجنة القطرية، قد بادرتا لعقد اجتماع طارئ يوم الإثنين الماضي، إثر انتشار فيروس كورونا.

وشارك في المؤتمر لجنة الصحة المنبثقة عن لجنة المتابعة، ولجنة الصحة ولجنة التعليم المنبثقة عن اللجنة القطرية، ولجنة متابعة أوضاع التعليم، واللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب.