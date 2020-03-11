اخبار العالم

الإمارات تنفي صحة شائعة إنهاء العام الدراسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنفي صحة شائعة إنهاء العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

نفت " وزارة التربية و التعليم " بالامارات صحة ما يتم تداوله من معلومات على بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية و وسائل التواصل الاجتماعي عن نيتها إنهاء العام الدراسي و الاستعانة بنظام التعليم عن بعد واصفة ذلك بأنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة..

و أوضحت أنه لم يصدر قرار بهذا الشأن و أن هذه المعلومات لا تستند إلى حقائق.

و قالت الوزارة في بيان لها :" ندعو الجميع إلى تجاهل مثل هذه الشائعات و عدم الإنسياق وراءها و الرجوع إلى القنوات و المصادر الرسمية المتمثلة في حسابات الوزارة لمعرفة آخر الأخبار و التعليمات الصادرة بهذا الشأن ".

و أضافت الوزارة :" لن نتوانى عن تزويدكم بأي جديد و ستظل مصلحة الطالب أولوية و ما نتخذه من إجراءات يصب في هذا الاتجاه بناء على المستجدات والأوضاع الراهنة " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تنفي صحة شائعة إنهاء العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا