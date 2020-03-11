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هولندا تعلن وفاة جديدة بكورونا

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أعلن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة اليوم وفاة شخص متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد ما يرفع العدد إلى خمس حالات وفاة في البلاد بسبب الفيروس.

وذكر المعهد في بيان أن الشخص المتوفي يبلغ من العمر 68 عاماً ويعاني من أمراض سابقة خطيرة، مشيراً إلى تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 503 حالات.

كما رجح البيان زيادة العدد الفعلي للمصابين عما هو معلن نظراً لعدم خضوع الكثير منهم للفحص الطبي.

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