مظفر جبار: اتحاد الكرة اربك عملنا ويجب احترام مسابقة الدوري

وقال جبار في بيان "استغربنا قرار الاتحاد كثيراً كون المباراة تقام في بغداد، وتجمع فريقان من العاصمة سيما وان جميع مباريات الجولة الخامسة اقيمت بشكل طبيعي اذا ما استثنينا مواجهة الزوراء والميناء والتي كان من المفترض اقامتها في البصرة".وبين أنه "بعد تأجيل المباراة انتظرنا على الاقل تحديد موعد جديد لها من قبل لجنة المسابقات حتى نكون قادرين على التحضير لها بالشكل المناسب ومعرفة جرعات التدريب اللازم منحها للاعبين حسب السقف الزمني لإقامة المباراة لكن فشل الاتحاد في تحديد موعداً جديداً لها".

واختتم قائلا "في حال انطلاق مباريات الجولة السادسة وتحديد موعد مباراتنا المؤجلة قبل انطلاقها بفترة زمنية قريبة جداً فسنرفض ذلك لغياب مبدأ العدالة خصوصاً وان الفريق سيواجه في الجولة المقبلة فريق الزوراء ويشد الرحال بعدها مباشرة الى محافظة النجف لملاقاة اصحاب الدار".