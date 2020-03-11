- 1/2
- 2/2
2020-03-11 | 19:30
0 مشاهدة
اعرب مدرب فريق الحدود مظفر جبار عن استيائه من الطريقة التي يتعامل بها اتحاد الكرة مع فرق الدوري الممتاز، خصوصاً بعد التأجيل الذي وصفه بـ"غير المبرر" لمباراة الحدود مع الشرطة.
وبين أنه "بعد تأجيل المباراة انتظرنا على الاقل تحديد موعد جديد لها من قبل لجنة المسابقات حتى نكون قادرين على التحضير لها بالشكل المناسب ومعرفة جرعات التدريب اللازم منحها للاعبين حسب السقف الزمني لإقامة المباراة لكن فشل الاتحاد في تحديد موعداً جديداً لها".
واختتم قائلا "في حال انطلاق مباريات الجولة السادسة وتحديد موعد مباراتنا المؤجلة قبل انطلاقها بفترة زمنية قريبة جداً فسنرفض ذلك لغياب مبدأ العدالة خصوصاً وان الفريق سيواجه في الجولة المقبلة فريق الزوراء ويشد الرحال بعدها مباشرة الى محافظة النجف لملاقاة اصحاب الدار".
كانت هذه تفاصيل خبر مظفر جبار: اتحاد الكرة اربك عملنا ويجب احترام مسابقة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.