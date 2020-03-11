كشف رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الاربعاء، عن مضمون زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الى العراق، مشيرا الى أن الزائر أبلغ القيادات العراقية قرارا إيرانيا بعدم التدخل بالشأن العراقي، فيما نوه الى أن قائمة الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء غير صحيحة.
وأضاف العبادي، أن "موقف إيران هذا، وكما أوضح مبعوثها، لم ينشا من موقف مضاد تتخذه إيران من العراق، بل من وجهة نظر لديها تقول أن ذلك يصب بصالح تعزيز علاقتها مع العراق".
وبشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل، أشار رئيس الوزراء السابق الى أن "جميع الأسماء التي يتم تداولها في وسائل الإعلام على أنها مرشحة من قبل الكتل السياسية للمنصب غير صحيحة"، مشيرا الى أن "اجتماعات الكتل التي شارك بها تحالف النصر خلت من تحديد أي مكلف لرئاسة الوزراء".
كانت هذه تفاصيل خبر العبادي لـ السومرية: شامخاني أبلغ القيادات العراقية قرار بلاده بعدم التدخل بالشأن العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.