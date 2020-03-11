الصحة تصدر بياناً بعد تصنيف 'كورونا' وباءً عالمياً

اصدرت وزارة الصحة، الاربعاء، بياناً بعد تصني بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" وباءً عالمياً، مؤكدة أنها ناقشت الإجراءات التي تترتب على هذا الإعلان.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا اليوم باعتبار مرض الكورونا فيروس وباءً عالمياً، عقدت وزارة الصحة اجتماعاً عالي المستوى مع عدد من مسؤولي وخبراء منظمة الصحة العالمية وكذلك المسؤولين من وزارة الصحة والبيئة العراقية برئاسة الوزير".



وأضاف البيان أن الاجتماع "لتداول حول الإجراءات التي تترتب على هذا الإعلان وسوف يصدر لاحقاً بيان تفصيلي بهذا الشأن يوم غد".

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس أكد، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه "وباء عالمي".