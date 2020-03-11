ترامب يدرس إعلان تفشي كورونا في الولايات المتحدة كارثة على المستوى الوطني

وأوضحت "رويترز" أن الغرض من هذا الإجراء يكمن في الحصول على إمكانية لتخصيص أموال إضافية كبيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن إدارة الرئيس الأمريكي تميل إلى اتخاذ هذه الخطوة بالتوافق مع "قانون ستافورد"، مما سيتيح تخصيص ملغ قد يصل إلى 40 مليار دولار بشكل مساعدات عاجلة لمكافحة التفشي.وأشارت الصحية الأمريكية على أن هذا الإجراء قد يتم اتخاذه" في وقت قريب بما فيه الكفاية".

وتأتي هذه التسريبات بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من الأربعاء، أن انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا الذي ينحدر من الصين وأطلق عليه اسم "COVID-2019" يمثل وباء عالميا، حيث وصلت هذه السلالة منذ ديسمبر 2019 إلى أكثر من 100 دولة.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت في العالم 124775 حالة للإصابة بالفيروس، منها 4585 حالة وفاة، أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 67 ألف شخص من بين المصابين.