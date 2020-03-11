'أوبك' تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب كورونا

وقالت المنظمة، في تقرير شهري أصدرته اليوم الاربعاء: "التأثير الناجم عن الأحداث المتعلقة بفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي الهش كبير بما فيه الكفاية ويتطلب اتخاذ إجراءات سياسية منسقة من قبل جميع المشاركين في السوق".وذكرت المنظمة أنها راجعت توقعاتها الخاصة بنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2020 وتم خفضه بـ0.92 مليون برميل يوميا ليصل هذا المؤشر إلى 0.06 برميل يوميا.

وتشير توقعات "أوبك" الحالية إلى أن الطلب العالمي العام على النفط سيرتفع بالتالي إلى نقطة 99.73 مليون برميل يوميا.

وأوضح التقرير: "انعكاس تفشي COVID-19 على قطاعي النقل والصناعة في الصين مثل سببا أساسيا لهذه المراجعة. كما من المرجح أن يؤثر انتشار الفيروس على وتيرة ارتفاع الطلب على النفط في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبعض بلدان الشرق الأوسط وكذلك الولايات المتحدة".



وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ، حيث انتشر في ديسمبر 2019، وأطلق عليه اسم"COVID-2019"، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى مساء الثلاثاء، سجلت في العالم 121523 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 100 دولة، ومنها 4382 حالة وفاة، أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 67 ألف شخص من بين المصابين.