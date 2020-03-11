عبد المهدي: انهيار أسعار النفط لا يعني أن العراق أصبح مفلساً

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، الأربعاء، أن انهيار أسعار النفط لا يعني أن العراق أصبح مفلساً.
وأضاف أن "العراق بلد قوي ولطالما تجاوز أكبر المصاعب، ونحتاج إلى روح تفاؤلية والابتعاد عن السلبيات لتجاوز الأزمة".
واشار عبد المهدي، إلى أن "انهيار أسعار النفط لا يعني أن العراق أصبح مفلساً"، مؤكداً أن "موازنة العراق بحاجة إلى مراجعة".
وتابع، : "حاولنا إعداد برنامج يراقب أداء المؤسسات لكن استقالة الحكومة حالت دون ذلك"، موضحاً ان "وضع البنك المركزي ما يزال سليماً من ناحية احتياطاته والعملة".
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