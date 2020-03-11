روسيا تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت غرفة عمليات مكافحة وباء فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية. وجاء في بيان الغرفة: "خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى مواطني روسيا الاتحادية – 6 من المصابين في موسكو واثنين في ضواحي موسكو".

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