"التربية والتعليم الإمارتية": لا صحة لما يتم تداوله بشأن انهاء العام الدراسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أكدت وزارة التربية و التعليم الإماراتية، أنه لا صحة لما يتم تداوله من معلومات على بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية و وسائل التواصل الاجتماعي عن نيتها إنهاء العام الدراسي و الاستعانة بنظام التعليم عن بعد واصفة ذلك بأنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.



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وأوضحت الوزارة أنه لم يصدر قرار بهذا الشأن و أن هذه المعلومات لا تستند إلى حقائق.

و قالت الوزارة في بيان لها :" ندعو الجميع إلى تجاهل مثل هذه الشائعات و عدم الإنسياق وراءها و الرجوع إلى القنوات و المصادر الرسمية المتمثلة في حسابات الوزارة لمعرفة آخر الأخبار و التعليمات الصادرة بهذا الشأن ".

و أضافت الوزارة :" لن نتوانى عن تزويدكم بأي جديد و ستظل مصلحة الطالب أولوية و ما نتخذه من إجراءات يصب في هذا الاتجاه بناء على المستجدات والأوضاع الراهنة " .