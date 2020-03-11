- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "التربية والتعليم الإمارتية": لا صحة لما يتم تداوله بشأن انهاء العام الدراسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أكدت وزارة التربية و التعليم الإماراتية، أنه لا صحة لما يتم تداوله من معلومات على بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية و وسائل التواصل الاجتماعي عن نيتها إنهاء العام الدراسي و الاستعانة بنظام التعليم عن بعد واصفة ذلك بأنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة أنه لم يصدر قرار بهذا الشأن و أن هذه المعلومات لا تستند إلى حقائق.
و قالت الوزارة في بيان لها :" ندعو الجميع إلى تجاهل مثل هذه الشائعات و عدم الإنسياق وراءها و الرجوع إلى القنوات و المصادر الرسمية المتمثلة في حسابات الوزارة لمعرفة آخر الأخبار و التعليمات الصادرة بهذا الشأن ".
و أضافت الوزارة :" لن نتوانى عن تزويدكم بأي جديد و ستظل مصلحة الطالب أولوية و ما نتخذه من إجراءات يصب في هذا الاتجاه بناء على المستجدات والأوضاع الراهنة " .
كانت هذه تفاصيل خبر "التربية والتعليم الإمارتية": لا صحة لما يتم تداوله بشأن انهاء العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.