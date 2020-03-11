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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك يناقش مع وجهاء أبين التهميش والإقصاء الذي تتعرض له المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
الخليج 365
ناقش اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم في مقر الجمعية، مع عدد من الشخصيات الاجتماعية في محافظة أبين، القضايا الخدمية ومعاناة المواطنين في المحافظة عموماً، ومديريتي زنجبار وخنفر خصوصاً.
وتطرق اللقاء إلى التهميش والإقصاء الذي تعرضت له المحافظة من قبل الحكومة اليمنية، والذي تسبب بتدهور تام للقطاعات الخدمية والأمنية، فضلاً عن النزوح المستمر للمحافظة من المحافظات الشمالية، الأمر الذي ضاعف من معاناة مواطنيها، وزاد من أعباء المحافظة.
وأشاد اللواء بن بريك، بعقلاء المحافظة، وبالجهود الذاتية التي يقوم بها الغيورين على محافظتهم، لتثبيت الأمن والاستقرار فيها، مؤكداً أن استقرار أبين هو استقرار الجنوب، وأن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم مثل هذه الجهود التي تصب في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات الجنوبية..
ودعا اللواء بن بريك إلى ضرورة تشكيل لجنة لتلمس معاناة الناس في مديريات المحافظة، ونقل تلك المظالم والمعاناة إلى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، للعمل على إيجاد حلول لها حسب الامكانيات المتوفرة.
وأكد القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي، على تمسك قيادة المجلس الانتقالي، برئاسة القائد عيدروس الزبيدي، باتفاقية الرياض، كونها الطريق الآمن لسلامة الجنوبيين والقضية الجنوبية في المستقبل القريب.
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