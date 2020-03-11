بلغاريا والسويد وإيرلندا تسجل أول حالات وفاة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت السلطات الرسمية في كل من بلغاريا والسويد وإيرلندا، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة لديها بسبب فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19".

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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى قول وزارة الصحة البلغارية إن امرأة بلغارية تبلغ من العمر 66 عاما أصبحت أول حالة وفاة بسبب الفيروس في البلاد. ولفتت إلى أنه تم نقلها، أمس الثلاثاء، إلى مستشفى للطوارئ في صوفيا، حيث كانت تعاني من التهاب رئوي حاد.

وكانت المرأة تمثل سادس حالة إصابة بالفيروس في بلغاريا.

وأعلنت السويد أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وهي لشخص مسن لقي حتفه في الرعاية الفائقة في مستشفى بستوكهولم، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن أيرلندا أعلنت تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب الفيروس.

وقالت الإدارة الصحية الأيرلندية، في بيان يومي، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بسبب كورونا في أيرلندا ارتفع إلى 34 أمس من 24 في اليوم السابق.