شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمان تعلن عن تعليق كافة الرحلات الجوية إلى السعودية بدءا من الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية الأربعاء، تعليق كافة الرحلات الجوية بين السلطنة والسعودية بدءا من يوم غد الخميس 12 مارس/آذار وحتي اشعار اخر .



ويأتي هذا الإعلان ضمن تدابير احترازإية للحد من فرص انتقال فيروس كارونا .

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