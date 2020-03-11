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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تمنح عطلة لموظفيها وتحظر الذهاب للمطاعم والمقاهي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
الخليج 365
قررت دولة الكويت، اليوم الأربعاء، منح موظفيها عطلة حتى نهاية شهر مارس الجاري، في ظل المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته وكالة كونا .
وذكرت الوكالة أن العطلة التي تستمر حتى 26 مارس، ويستأنف العمل في 29 مارس، ستستثني الهيئات التي تقدم خدمات حيوية.
وقالت الوكالة إن السلطات ستعلق جميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد، اعتبارا من الجمعة وحتى إشعار آخر، مع استثناء رحلات الشحن.
ووفقا لـ"كونا" فقد حظرت السلطات الكويتية الذهاب إلى المطاعم والمقاهي، بما في ذلك تلك الموجودة في المراكز التجارية.
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