- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر تعلن تسجيل 238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
الخليج 365 - وكالات
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وقالت الوزارة بحسب ما نشره حساب وكالة الأنباء القطرية على تويتر، أن الحالات المسجدة لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن اصابتهم بالفيروس يوم لأحد الماضي ممن يقيمون بمجمع سكني واحد .
واوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها هم من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف اصابة الوافدين الثلاثة .. مشيرة إلى أن هذاا الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع .
ودعت الوزارة أفراد المجتمع الى الاطمئنان حيث أن الحالات تتمتع بحالة صحية جيدة، على حد زعمها .
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تعلن تسجيل 238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.