شكرا لقرائتكم خبر

20 عملية جراحة قلب في حملة سعودية تستهدف أطفال اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - سقطرى

أجرت الحملة الطبية التطوعية السادسة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لقسطرة القلب للأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت 20 عملية جراحية، منها 17 حالة قسطرة قلب، و3 حالات جراحة قلب مفتوح، وذلك في اليوم الثالث من الحملة، ليبلغ إجمالي العمليات المنفذة منذ انطلاق الحملة 57 عملية جراحية.

Advertisements

وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 17 عملية جراحية، منها 12 حالة مسالك بولية، و5 حالات جراحة عامة للأطفال، وذلك في اليوم الثالث ضمن حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال في مدينة سيئون باليمن، في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم المرضى والمحتاجين ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.

على صعيد مختلف وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3,325 كرتونا من التمور في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث جرى توزيع 3,125 كرتونا في مديرية ثمود بمحافظة حضرموت، و200 كرتون في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، واستفاد من التوزيع الأسر من ذوي الاحتياجات الخاصة والنازحون والمتضررون وأسر الشهداء.

ووزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 436 سلة غذائية في مناطق شاتا، مدهبوه، لوحص، ديشص، كوده، منودب، حمره، مطره، بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 2,616 فردا.