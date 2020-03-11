شكرا لقرائتكم خبر

كورونا يلاحق وزيرة صحة بريطانيا.. وأصغر مصابة في العالم فلسطينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

فيما أعلنت بريطانيا عن إصابة وزيرة الدولة لشؤون الصحة، المعنية بسلامة المرضى والوقاية من الانتحار، نادين دوريس بفيروس كورونا المستجد، أصبحت رضيعة فلسطينية لا يتجاوز عمرها عامين أصغر المصابات بالفيروس القاتل.

وكتب وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في تغريدة «يؤسفني حقا سماع ثبوت إصابة نادين بفيروس كورونا، لقد اتخذت الإجراء الصحيح عن طريق عزل نفسها في المنزل».

وذكرت دوريس في بيان تداولته وسائل الإعلام البريطانية «يمكنني أن أؤكد أنني مصابة بفيروس كورونا، وبمجرد إخباري أخذت جميع الاحتياطات الموصى بها وعزلت نفسي في المنزل منذ ذلك الحين»، وأضافت «بدأت هيئة الصحة العامة الإنجليزية في إجراء تتبع تفصيلي لمن خالطتهم، وتتبع الوزارة ومكتبي في البرلمان نصائحها بدقة».

وحضرت دوريس حفل استقبال بمقر الحكومة البريطانية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون في اليوم السابق لمرضها، كما التقت بمئات الأشخاص في البرلمان في ذلك الأسبوع.

من جهتها، أوضحت الحكومة الفلسطينية أن أصغر المصابين بفيروس «كورونا» في فلسطين هي طفلة بعمر العامين، مبينة أن من بين المصابين الـ30 مواطنة بالعشرينات من العمر وفتى عمره 16 عاما.

وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والحد من التنقل بين المحافظات، مؤكدا أن جميع الحالات المصابة مستقرة وموجودة في الحجر الصحي ببيت لحم، بالإضافة إلى أن هناك 13 حالة مصابة في الحجر البيتي وفق الإجراءات والتعليمات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

ثاني وفاة

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس، عن تسجيل ثاني حالة وفاة، وقالت الوزارة «بلغ مجموع الحالات المثبتة 61 حالة منها 51 حالة مشخصة في مستشفى رفيق الحريري وتسع حالات في المستشفيات الجامعية».

وأفادت مصادر طبية عراقية تسجيل حالة وفاة ثانية جراء فيروس كورونا في محافظة كربلاء، مما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات.

وتشهد المحافظة إجراءات مشددة وإغلاقا تاما وتعطيلا للدوام الرسمي.

وارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في العراق 71 حالة مؤكدة.

وسجلت ألمانيا ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حالة الإصابة بفيروس كورونا، والتي تم الإعلان عنها أمس، هي لمواطن تركي قادم من ألمانيا.

77 حالة

Advertisements

وأفادت وزارة الصحة البحرينية أن نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى للمواطنين القادمين من إيران، والبالغ عددهم 165 مواطنا ومواطنة أثبتت وجود 77 حالة قائمة تم نقلها لمركز العزل والعلاج، في حين تبين سلامة 88 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا وتم نقلهم لأحد مراكز الحجر الصحي الاحترازي، ووصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 165 حالة.

وسجلت الكويت 3 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي المسجل إلى 72 حالة تم شفاء حالتين منها، فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 60 مصابا.

وسجلت المفوضية الأوروبية أول أربع حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين موظفيها البالغ عددهم نحو 32 ألف موظف.

مساعدة صينية

وعرضت الصين إرسال فرق طبية لإيطاليا لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الوزير الصيني أعرب عن أمله في أن تحقق العلاقات الثنائية المزيد من التقدم. وقال الوزير الإيطالي إن حكومة بلاده تتعلم من التجربة الصينية الناجحة في مكافحة الفيروس، واتخذت تدابير صارمة لمنع انتشاره.

وأصاب الفيروس 24 شخصا في الصين ليرتفع الإجمالي إلى 80,778 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 3158 حالة. وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 66 شخصا.

عدد المصابين في بعض الدول العربية

البحرين 165

الإمارات 79

الكويت 72

العراق 71

لبنان 61

مصر 60