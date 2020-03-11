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22 ألف يمنية يتعرضن للاعتقال التعسفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جنيف

أكد تحالف «رصد» أن اليمن يعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية في غياب سيادة القانون وتعطل القضاء وفرض سلطة الأمر الواقع في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

وأوضحت عضو التحالف أروى الخطابي في كلمة أمام الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أن المدافعين عن حقوق الإنسان رصدوا المئات من ضحايا الميليشيات، في حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، ووثقت شهاداتهم عما يتعرضون له من تعذيب يصل إلى القتل خارج نطاق القانون، فقد تجاوزت حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري 22000 حالة، وما زال أكثر من 3500 معتقل في سجون الميليشيات الإرهابية، منهم أكثر من 90 قتلوا تحت التعذيب، وهناك أكثر من 288 امرأة ما زلن يعذبن في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وحملت الخطابي مجلس حقوق الإنسان رسالة أمهات المعتقلين والمخفيين قسرا، بضرورة الضغط على ميليشيات الحوثي للكشف عن مصير ذويهن الذين تعرضوا للمداهمات والاعتقال التعسفي، إضافة إلى استخدامهم كدروع بشرية ووضعهم رهن الاعتقال في أماكن معرضة للقصف داخل حدود وقواعد الاشتباك الحربية، الأمر الذي يعد انتهاكا جسيما بحقهم من قبل ميليشيات الحوثي، يرقى لجريمة حرب مكتملة الأركان، كما ناشدت المجلس بأن تحظى قضية النساء المعتقلات بأولوية خاصة ضمن اهتماماته.