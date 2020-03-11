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غارات التحالف تدمر مواقع الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، مارب، الجوف

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية نحو عشر غارات على مواقع وتحركات للميليشيات الحوثية في محاور القتال بمديرية خب والشعف.

وأشارت المصادر إلى أن 8 غارات استهدفت مديريتي حرض والمزرق في محافظة حجة، وشن غارتين على منطقة العطن بمديرية بكيل المير في المحافظة ذاتها»، ودمرت المقاتلات بأربع غارات تعزيزات لميليشيات الحوثي قرب مديرية صرواح غرب مأرب، كانت قادمة من صنعاء.

وأكد مصدر محلي أن مناطق هيلان والفرع والمخدرة والمشجح وصرواح شهدت معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي، تمكنت خلالها قوات الجيش تحت غطاء مقاتلات التحالف العربي من تحرير التبة الحمراء في شعاب المشجح شرقي صرواح، وتعد التبة الحمراء من أهم المواقع في شعاب المشجح وجبل هيلان بمديرية صرواح غرب مأرب.

وتتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف، حيث واصل الجيش وبغطاء جوي من التحالف العربي تقدمه خلال المعارك في جبهتي السليلة والمهاشمة، جنوب منطقة اليتمة الاستراتيجية.

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وأكدت المصادر أن قوات الشرعية تقترب من فرض سيطرتها الكاملة على منطقتي السليلة والمهاشمة مع تقدمها صوب منطقة سوق الثلوث، الواقع جنوب المهاشمة على الطريق الحيوي الرئيس الذي يمتد من جنوب محافظة الجوف إلى شمالها، ويربط مدينة الحزم بمحافظة صعدة.

إلى ذلك تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، من تفكيك حقل ألغام زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية جنوب محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن)، وأفاد مصدر في فريق الهندسة للواء الزرانيق بأن فريق لواء الزرانيق الهندسي قام بعملية مسح لحقل الألغام، حيث تمت زراعة الألغام في الطرقات الفرعية والرئيسة القريبة من سوق النخيلة بوادي رمان غرب الدريهمي.

وعلى صعيد متصل، فجرت ميليشيات الحوثي مدرستين في مديرية مجزر بمحافظة مأرب، شرق صنعاء، واختطفت معلمين وسط تحذيرات من استهداف العملية التعليمية بالمديرية، وأكد المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، في سلسلة تغريدات على تويتر أن الميليشيات الحوثية فجرت مدرستين من مدارس مديرية مجزر، هما مدرستا آل صلاح وآل مثنى، وذلك أثناء هجومها قبل أسابيع على المديرية، واختطفت المعلمين يحيى قائد وطارق الجابري، كما هجرت وشردت عددا من المعلمين في المديرية. كما قامت الميليشيات باستبدال معلمين بعناصر حوثية تقوم بتحريض الطلبة على العنف والانخراط في القتال، إضافة إلى تخصيصها يومين في الأسبوع للتعبئة الثقافية في صفوف المعلمين والطلاب بما يخدم أجندة الحوثي وفكر الميليشيات، وفقا لليناعي.

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غارات التحالف