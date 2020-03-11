مقررون أمميون: طهران تهدد الصحفيين بالقتل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جنيف
أعربت مجموعة من مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرة أخرى عن الجزع إزاء استهداف السلطات الإيرانية للصحفيين العاملين في هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من هيئات البث وعائلاتهم.
وأشاروا إلى أن الصحفيين العاملين في خدمة بي بي سي الفارسية وغيرها من وسائل الإعلام باللغة الفارسية خارج إيران يتعرضون لتهديدات وتحقيقات جنائية، ومراقبة غير قانونية وتجميد الأموال والممتلكات والتشهير والمضايقة من قبل السلطات الإيرانية، كما استهدفت إيران صحفيين فضحوا ممارساتها وطلبوا حماية الأمم المتحدة، وواجهت عائلات الصحفيين المقيمة في إيران المضايقات والتخويف، وتم احتجاز أفراد أسرهم في ظروف مهينة، وأمروا بإخبار أقاربهم بضرورة التوقف عن العمل مع البي بي سي.
وأكد المقررون الأمميون في بيان مشترك أن هناك نمطا من المضايقات الإيرانية على
أساس الجنس، حيث تستهدف الصحفيات منذ عام 2009، بما في ذلك نشر إشاعات وقصص كاذبة عنهن بغرض التشهير، وعادة ما تتضمن تلك الإشاعات محتوى كريها للغاية، إضافة إلى تهديدهن بالعنف الجنسي والقتل وقتل أفراد أسرهن.
وقع البيان 4 من مقرري الامم المتحدة أبرزهم المقرر المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست.
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