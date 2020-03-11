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روحاني يرفض إلغاء رأس السنة الإيرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طهران

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، رفضه للدعوات المطالبة بإلغاء عطلة العام الإيراني الجديد (21 مارس) لما بعد القضاء على فيروس كورونا.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عنه القول، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء «هذه المناسبة مرتبطة بعادات وتقاليد المواطنين، وبالتالي لا يمكن إلغاؤها، بل المطلوب هو أن تتم بشكل يراعي التوجيهات والاحتياطات اللازمة للحيلولة دون انتشار الفيروس».

ونصح روحاني المواطنين «بعدم السفر وعدم زيارة الأضرحة المقدسة والاكتفاء بزيارة الأئمة عن بعد، والتقليل بقدر الإمكان من اللقاءات العائلية واستخدام العالم الافتراضي وأجهزة الاتصال للتواصل وتبادل التهاني بالعيد»، كما دعا إلى تقليل التنقلات داخل المحافظات وبين المدن.

وأقر بأن «فيروس كورونا ترك آثاره على أسلوب الحياة والاقتصاد والكثير من المهن، كما أثر بشكل كبير على السفر وحركة المجتمع، وبالتالي لا بد من التعامل بجدية معه».