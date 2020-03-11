بومبيو يدعو إيران للإفراج عن مواطنين أمريكيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن
دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران أمس، إلى الإفراج فورا عن المواطنين الأمريكيين المعتقلين وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقال بومبيو في بيان: «الولايات المتحدة ستحمل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن أي وفيات بين الأمريكيين، سيكون ردنا حاسما»، وجاء هذا البيان بعد أن أطلقت إيران سراح 70 ألف سجين موقتا قبل يومين لمواجهة انتشار فيروس كورونا في السجون.
وذكر بومبيو أن أي دولة تفكر في تقديم مساعدات إنسانية إلى إيران يجب أن تسعى إلى تلقي لفتة متبادلة من طهران، وتطلب الإفراج عن جميع مواطنيها الذين يحملون جنسية مزدوجة والمواطنين الأجانب.
وينتشر فيروس كورونا في إيران بصورة كبيرة، وشكل حالة رعب في الشارع الإيراني.
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