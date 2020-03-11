رسميًا.. بسبب "كورونا".. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية وتعدل الجدول المدرسي

حرصا على سلامة وصحة الطلاب، قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليق الأنشطة المدرسية مع تعديل الجدول المدرسي، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه الوزير، مديري المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام، من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين.

وطالب وزير التعليم، بضرورة متابعة جميع النشرات والتحذيرات التي تنشر على موقع وزارة الصحة والسكان، بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

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وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية.



وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عقدت اجتماعًا عالميًا عصر الأمس عن طريق تقنيات الاتصالات واشترك فيه حوالى 70 وزير تعليم من الدول الأعضاء فى المنظمة لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا على التعليم حول العالم.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لقد شرفت بتمثيل جمهورية مصر العربية فى هذا الملتقى الدولى وآثرت أن أشارككم الخريطة المرفقة والتى توضح عدد البلاد التى قررت إيقاف الدراسة (اللون الأخضر) وأخرى أوقفتها جزئيا (اللون الأصفر) والغالبية العظمى التى تستمر بها الدراسة بشكل كامل وطبيعي.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم أن عدد الدول التى أوقفت الدراسة كليا هو 15 دولة وتم الإيقاف جزئيا فى 14 دولة بينما "تسير الدراسة بشكل طبيعى فى 166 دولة حول العالم".