"بشرة خير".. تفاصيل خروج 7 حالات من مصابي كورونا في مطروح بعد تماثلهم الشفاء

حالة من الراحة انتابت عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار اخبار عن شفاء بعض الحالات التى سجلت من قبل اصابتها بفيروس كورونا.

بدوره، أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن خروج 7 حالات من الحجر الصحي في مطروح، بعد تعافيهم من فيروس كورونا، وذلك خلال تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشر "يونس"، صورًا للأشخاص المتعافين أثناء استقلالهم سيارة عقب خروجهم من مطروح بعد تماثلهم الشفاء. حسبما نشر موقع "الوطن".

ذكرت وزارة الصحة والسكان، أنّ الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، لفيروس كورونا المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة سلبية، اليوم، بعد ثبوت سلبية تحاليل الفيروس معمليًا لمواطن مصري ضمن الأربع حالات التي تم إعلان إصابتهم الاثنين الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الحالة الصحية للحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم، مستقرة، وجار متابعته في المستشفى المخصص للعزل للاطمئنان عليه والتأكد من سلبية تحاليله للفيروس مرة أخرى، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار "مجاهد"، إلى تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، كانت مخالطة للحالات الأربع التي تم الإعلان عنها الاثنين الماضي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر، 60 حالة، بينها 27 تحولت نتيجة تحاليلها لسلبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وأكد "مجاهد"، مجددًا، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بجميع محافظات الجمهورية، سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنّه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن (105) لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وكان رئيس الوزراء قد أكد على ضرورة اهتمام كافة وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية بإبراز الموقف الحالى لتعامل الدولة مع فيروس "كورونا" المستجد، وكذا نشر وبث برامج التوعية المختلفة لمواجهته، مُوجهًا فى هذا الصدد بأن يتولى وزير الدولة للإعلام التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتكثيف نشر وإذاعة برامج التوعية الخاصة بمواجهة هذا الفيروس.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه بالرغم من أن الدولة وكافة أجهزتها أظهرت مستوى عاليًا من الاحترافية فى التعامل مع ملف مواجهة فيروس" كورونا" المُستجد منذ لحظة الإعلان عن ظهوره فى بعض مناطق العالم، إلا أنه مع ذلك هناك بعض الفئات اعتمدت للأسف على نشر شائعات وأخبار مغلوطة، وهو ما أعطى صورة سلبية فى الخارج عن أسلوب تعامل الدولة مع هذا الملف، كما أعطى فى الوقت ذاته انطباعًا خارجيًا مغلوطًا عن انتشار المرض فى مصر بصورة كبيرة، وهو ما نتج عنه اتخاذ بعض الدول لعددٍ من الإجراءات ضد مصر. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية؛ التى من شأنها ردع كل من ينشر أخبارًا أو بيانات كاذبة، أو شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة، موجهًا فى هذا السياق بأن يتم إعلان موقف من تم التعامل معهم ومن اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية، كما شدّد على عدم السماح باستمرار هذه الممارسات ممن يريدون الإضرار بأمن البلاد ومصالحها الاقتصادية؛ فكل مؤسسات الدولة تعمل حاليًا، على قدم وساق لمواجهة هذا الفيروس، الذى أصاب العديد من مواطنى الدول المختلفة، وهو ما يُلزمنا بالتعامل بكل حسم مع أى كيان أو فرد ينشر شائعات تضر بذلك، أو أخبارًا كاذبة عن الوضع فى مصر، وذلك وفقا للقواعد القانونية.